La journée de ce mardi 12 novembre aura été décisive pour Felice Mazzù à Genk.

Tous les feux étaient au rouge, entre les résultats, la qualité du jeu et même son intégration globale chez les champions de Belgique en titre. Le principal intéressé ne se faisait pas trop d'illusions et l'information est finalement tombée ce mardi matin : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur du Racing Genk.

(...)