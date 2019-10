Il n’est pas du genre à faire de grandes déclarations ou à se mettre en avant. S’il a un caractère bien trempé sur le terrain (comme Didier Lamkel Zé a encore pu s’en apercevoir dimanche dernier au Bosuil), Zinho Vanheusden est beaucoup moins extraverti dans la vie de tous les jours. "Je suis quelqu’un de calme et fermé ; je passe le plus clair de mon temps avec ma famille et mes amis et je ne sors pas beaucoup", explique le défenseur de 20 ans.

Qui a tout de même pris une demi-heure de son temps pour répondre à nos questions, sans éluder aucun sujet.

(...)