Début août, on salivait déjà à l’idée de voir un milieu de terrain Youri Tielemans - James Maddison - Dennis Praet évoluer à Leicester. Ce dernier venait alors de signer en Angleterre pour vingt millions d’euros et retrouvait son ancien pote anderlechtois au sein d’un collectif dont l’ambition était clairement de venir embêter le Big Six.

On y croyait d’autant plus en voyant le Nord-Irlandais Brendan Rodgers troquer de temps en temps son quatuor médian contre un trio, ce qui aurait pu ouvrir la place au Louvaniste.

