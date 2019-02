Diables Rouges Vertonghen, un repositionnement gagnant et une solution au gros problème de Roberto Martinez ? Nicolas Christiaens

On vous parie que Roberto Martinez portait bien plus d'attention à la prestation de Vertonghen qu'à celle de Witsel ou Courtois, ce mercredi soir.



Pourtant, le sélectionneur des Diables connait "son" Spur sur le bout des doigts. Mais ce match de Ligue des Champions contre Dortmund présentait quelques arguments de taille pour en faire un match à ne pas louper par le staff des Diables. Et il a débouché sur une bonne nouvelle. Explications.



(...)