Que se passe-t-il avec Jan Vertonghen ? Titulaire à trente-trois reprises la saison dernière et absent uniquement pour cause de blessure, le défenseur belge de Tottenham se retrouve aujourd’hui dans une situation très particulière. Il débute sa saison avec un match vécu depuis les tribunes et deux autres depuis le banc (alors qu’il avait joué en préparation, notamment contre le Real Madrid et le Bayern). En n’étant pas coincé à l’infirmerie, le Diable rouge n’avait jamais autant été écarté depuis son arrivée au club en 2012.

(...)