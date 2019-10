Il ne fallait pas se fier à tous les couacs de la conférence de presse de mercredi à Tubize. Une traductrice français-italien conviée alors qu’aucun média saint-marinais n’était présent (elle est repartie sans dire un mot…), un effet Larsen persistant qui couvrait presque tout ce que le pauvre Castagne avait à dire et une pancarte publicitaire qui tombe du pupitre. Non, on n’avait vraiment pas l’impression d’être à la veille d’un jour historique pour le football belge.

(...)