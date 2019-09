Diables Rouges Un 0-4 signé KDB (10/10): découvrez les notes des Diables après la victoire en Ecosse Yves Taildeman

Un but et trois assists: Kevin De Bruyne ne nous a pas vraiment donné l'occasion de lui enlever des points, ce lundi.



Courtois 7: Après six matchs, il n’a toujours encaissé qu’un but, après sa propre erreur contre la Russie. Son meilleur arrêt : il a bien fermé les jambes face à Robertson.



(...)