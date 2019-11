L’un n’est entré qu’à la 59e minute de jeu quand l’autre était titulaire. Mais Leandro Trossard et Thorgan Hazard ont en commun d’avoir permis à Brighton et à Dortmund de s’imposer contre Norwich (2-0) et Wolfsbourg (3-0) avec chacun un but et une passe décisive.

Unis dans l’excellence mais avec deux destins distincts.

(...)