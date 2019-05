Eden Hazard a porté sans doute pour la 352e et dernière fois le maillot de Chelsea lors de cette finale de Ligue Europa remportée contre Arsenal (4-1), laissant une empreinte encore un peu plus grande dans l’histoire des Blues avec sa 92e passe décisive, ses 109e et 110e buts mais surtout son sixième trophée en sept saisons à Londres.

"On décidera dans les prochains jours, mon objectif, c’était de gagner cette finale. J’ai déjà fait mon choix et maintenant, j’attends que les deux clubs le fassent. Je pense que c’est un au revoir", a avoué le Diable. "Je veux un nouveau défi, comme je l’ai dit l’an dernier après la Coupe du monde. J’attends, comme vous, comme les supporters."

(...)