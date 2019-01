Il n’est pas question de parler pour eux de projet sportif, ce qui ne duperait personne.

À respectivement 31 ans, Moussa Dembélé et Marouane Fellaini ont profité de ce mercato hivernal pour sauter sur l’opportunité présentée de signer un dernier (très, très) gros contrat.

À des degrés divers, l’un comme l’autre après respectivement neuf et onze années en Angleterre ont vu leurs corps abîmés par la rudesse des joutes de Premier League et vont trouver en Chine un autre confort. Sportif et financier.

Les chiffres annoncés peuvent donner le tournis : le salaire de Dembélé à Guangzhou R&F est estimé à 10 millions d’euros par an sur trois ans. Celui qui attend Fellaini à Shandong est de 14,5 millions net par an, soit un 1,5 million de moins que ce que touche son futur coéquipier, l’attaquant italien Graziano Pellè, mais 1,5 de plus que ce qu’a gagné Axel Witsel au Tianjin Quanjian, soit 13 millions.

(...)