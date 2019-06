En voyant l’action, Pär Zetterberg a dû esquisser un sourire de satisfaction. "C’est vrai, il m’avait dit que je devais plus frapper de loin et on a vu que cela a marché", glisse, le regard espiègle, Yari Verschaeren. La fierté d’avoir réussi son coup se lit sur son visage.

En nettoyant la lucarne d’Alex Meret, le prodige anderlechtois a fait fort. Devenant le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro (voir par ailleurs). S’offrant un petit cadeau d’anniversaire à quelques jours de ses 18 ans qu’il fêtera le 12 juillet prochain. Marquant aussi une nouvelle fois les esprits comme il l’a fait régulièrement ces derniers mois.

(...)