Diables Rouges Toby Alderweireld ne tarit pas d'éloges: "Lukaku est un attaquant incroyable" Simon Hamoir

Toby Alderweireld et les Spurs disputent une rencontre cruciale ce dimanche.



C’est sans Mousa Dembelé, qui possède déjà neuf orteils en Chine, et sans Jan Vertonghen, qui n’a toujours pas fait son retour depuis sa blessure début décembre, que Tottenham s’apprête à recevoir une formation qui vient d’enregistrer cinq succès consécutifs. Toby Alderweireld, lui, sera bel et bien aligné au cœur de la défense des Spurs.



Le Diable rouge enchaîne les excellentes prestations depuis plusieurs semaines, comme ce mardi face à Eden Hazard et Chelsea en Coupe de la Ligue (1-0). Mais l’Anversois devra se frotter à un autre Belge qui retrouve la forme : Romelu Lukaku.



(...)