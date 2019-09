Arriver chez les Diables après avoir marqué et donné un assist a de quoi mettre un joueur en confiance. Youri Tielemans n’est pas encore à son meilleur niveau mais son évolution se constate à vue d’œil.

Le médian est devenu indiscutable dans le onze de base de Leicester qui flirte avec le haut du tableau en Premier League. "Nous espérons y rester le plus longtemps possible et être proches des places européennes. L’équipe tourne très bien. Est-on un groupe plus talentueux que celui du titre ? Peut-être. Le début de saison est prometteur."

(...)