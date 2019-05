On ne peut pas dire que Thomas Meunier ait vécu une superbe saison dans la capitale parisienne cette année. Complètement bloqué par Dani Alves, le latéral des Diables rouges n’a eu que peu voix au chapitre, même quand son équipe était à la ramasse ! Et ce n’est pas la toute récente prolongation de contrat de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe qui devrait lui permettre d’avoir plus de temps de jeu à l’avenir.

