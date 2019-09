Fermé à double tour. Le premier derby madrilène de la saison a davantage valu par son intensité que par ses envolés techniques. Thibaut Courtois n’a eu qu’une seule frappe cadrée à négocier. Et le gardien se félicite du retour de la solidarité défensive dans son équipe.





Thibaut, ce nul, est-ce un point de pris ou deux de perdus ?

"Deux de perdus. On est le Real donc on veut toujours gagner les matchs. On était les maîtres du match et je sentais qu’on pouvait le gagner.(...)