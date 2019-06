Avec Samuel Bastien, Stéphane Oméonga est sans aucun doute le plus italien des Diablotins, lui qui a passé deux ans et demi dans le pays entre juin 2016 et janvier 2019, date de son prêt du Genoa vers Hibernian en Écosse. Une période marquante, forcément, que le Liégeois, toujours sous contrat avec les Gênois, a pris le soin de revisiter au travers de plusieurs journées qui ont compté.

(...)