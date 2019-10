L’histoire avait fait sourire, avant la rencontre du 6 septembre dernier. Suite à la grave blessure d’Elia Benedettini (rupture des ligaments croisés survenue quelques jours avant le match face à la Belgique), le gardien titulaire de Saint-Marin c’est son… cousin, Simone Benedettini qui avait joué la rencontre. Et il avait été excellent, n’encaissant "que" quatre buts et multipliant les arrêts. "Je n’oublierai jamais ce match, qui est le meilleur de ma carrière", ne cache pas le gardien de… Cattolica Calcio San Marino, en Serie D italienne. "D’autant plus que c’était mes débuts en sélection."

