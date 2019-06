Des quatre Belges présents en finale, Simon Mignolet (31 ans) est celui dont le nom sera le moins cité. Comme l’année passée, le gardien sera sur le banc des remplaçants. Contre le Real Madrid, Jürgen Klopp aurait mieux fait de faire appel à lui, vu les bourdes de Karius. Mais cette saison, le Brésilien Alisson Becker est incontournable. "Rassurez-vous, je serai prêt si quelque chose lui arrive."

Cette saison, Mignolet n’a joué que deux matchs : en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue. Il n’a pas eu de chance. Liverpool a perdu 2-1 contre Wolverhampton dans la première compétition et 1-2 contre Chelsea (but de Hazard à la 85e) en League Cup.

(...)