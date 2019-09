Le début de parcours des Diablotins est compliqué dans ces qualifications pour l'Euro U21. Ils n'ont obtenu qu'un point contre la Bosnie ce mardi soir (0-0). Découvrez les notes des joueurs belges.





Svilar: 5

Une vraie volonté de ne jamais subir le jeu qui le pousse à évoluer loin de sa ligne et a eu pour conséquences quelques sorties pas toujours bien senties et une jolie frayeur en seconde période. Un arrêt sur une frappe lointaine et vicieuse en début de match.

(...)