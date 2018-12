Conspué quand il a annoncé la non-sélection de Nainggolan, Roberto Martinez est ensuite devenu un héros du sport belge grâce au Mondial. Il revient poursur cette année historique pour les Diables.

L’Angleterre, l’Écosse et l’Espagne. Mais pas pour visionner des Diables, cette fois. Pendant les fêtes, Roberto Martinez a pris un peu de temps pour voir ses proches. Il aura bien des choses à leur raconter, après une année riche en émotions à la tête des Diables.

Avant son départ, nous avons rencontré le sélectionneur à Tubize pour revenir sur ses réussites et ses joies, mais aussi sur ses défaites et ses décisions polémiques.

Roberto Martinez, quel regard portez-vous sur cette année 2018 ?

"C’est le bon moment pour faire le bilan et le premier sentiment que j’éprouve, c’est de la satisfaction. Désormais, quand je suis en déplacement à l’étranger, je peux constater l’impact que nous avons eu sur les supporters neutres. Nous les avons séduits. Nous sommes une équipe que les amateurs de football veulent voir gagner, nous produisons du jeu offensif. Nous sommes la sélection qui a inscrit le plus de buts de plein jeu et qui a remporté le plus de matchs. En Belgique, on ne réalise pas forcément l’aura acquise par les Diables à l’échelle internationale."

Qu’est-ce qui vous revient en premier lieu en mémoire quand vous repensez à la Coupe du monde ?

(...)