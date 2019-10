Durant cette trêve internationale, les écoles de jeunes des plus gros clubs du pays se sont quelque peu vidées. Et pour cause: les cinq plus grosses équipes belges ont vu le plus de joueurs être sélectionnés en équipes nationales belges de jeunes (voir infographie). C’est le cas du Club Bruges qui trône en tête de ce classement, avec 18 joueurs envoyés durant cette trêve, suivi du Racing Genk avec 17 jeunes dont 6 pour les U17. Les deux clubs du Nord du pays démontrent par là la qualité de leurs académies qui ont déjà sorti de nombreuses perles ces dernières années.

Le Sporting d’Anderlecht occupe la dernière place du podium avec 15 jeunes mauves ayant rejoint leur équipe nationale dont 4 chez les Espoirs (Amuzu, Dewaele, Doku et Lokonga). Alors que La Gantoise se place à la quatrième place, deux clubs wallons suivent dans ce classement particulier [...]