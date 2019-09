Un jour après les écoliers, la rentrée des classes a sonné pour les Diables ce mardi.

Les vacances ont été un peu plus mouvementées pour certains que pour d’autres. Et Yannick Carrasco fait figure d’exception à la règle : quand ses partenaires ont coupé, lui est en pleine saison, vu la temporalité différente du championnat de Chine qu’il n’a toujours pas quitté. Et où il va finir par s’ennuyer vu ses performances depuis le dernier rassemblement qui soulignent en creux que ses envies d’ailleurs ne l’empêchent pas de faire le boulot. Mieux que cela, même.

(...)