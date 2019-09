Une frappe du gauche sèche. Un sourire radieux. Une joie extatique. Plus de trois mois après, les images du visage illuminé de Divock Origi après son but scellant le score de cette victoire sur Tottenham (2-0) sont encore toutes fraîches.

L’attaquant n’a pas fait que marquer: il a remporté cette Ligue des champions comme Simon Mignolet dans une finale au très fort accent belge avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld dans l’autre camp.

Les Diables étaient quatre à Madrid. Combien seront-ils le 30 mai prochain à Istanbul ? Quatorze prennent place sur la ligne de départ de la C1 ce mardi. Avec un point commun. Sauf blessure, tous sont assurés de disputer l’Euro dont le coup d’envoi aura lieu 13 jours après cet épilogue en Turquie. Et Roberto Martinez doit espérer que cette finale pompeuse d’énergie concerne le plus petit nombre de joueurs possible.

(...)