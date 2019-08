"Bien sûr que Raheem Sterling peut marquer trente buts cette saison." Nous sommes à quelques heures du choc entre Manchester City et Tottenham, et Pep Guardiola confirme en conférence de presse que oui, il voit bien son ailier gauche planter cinq buts de plus que lors de l’exercice 2018-2019.

Très en forme, l’Anglais a déjà claqué un triplé contre West Ham et a encore trouvé le chemin des filets face aux Spurs. Sans oublier son but inscrit lors du Community Shield. Avec déjà cinq goals, celui qui avait été élu joueur de l’année par les journalistes fin avril est bien parti pour atteindre le cap fatidique des trente pions.

(...)