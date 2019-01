Le prêt du Diable a été confirmé par la direction monégasque.

Après le latéral gauche de Lille Fodé Ballo-Touré, le défenseur central de Schalke Naldo et le milieu de Chelsea Cesc Fabregas, Monaco est sur le point de finaliser l’arrivée de Michy Batshuayi. Peu avant la rencontre contre Marseille, Vadim Vasilyev, le vice-président monégasque, a confirmé au micro de Canal + l’arrivée imminente du Diable qui va quitter Valence où Marcelino, son futur ex-entraîneur, est plus que jamais sur la sellette après une nouvelle contre-performance et un triste nul contre Valladolid à domicile (1-1).

