Victorieux à Eibar (0-4), le duo a retrouvé son meilleur niveau en club. Éclairage.

Roberto Martinez avait vu juste. Le mois dernier, au moment de dévoiler son groupe, le sélectionneur avait été interrogé sur les difficultés éprouvées par Thibaut Courtois et Eden Hazard. "Cette coupure internationale peut faire office de distraction positive", avait avancé le Catalan. "Ils reviendront plus frais et forts en club." Ce qui, depuis, s’est vérifié. Démonstration.

(...)