L’attaquant de Crystal Palace est toujours incapable de marquer alors que Lukaku, Origi, Batshuayi et Mertens flambent. Certes, il a marqué avec les Diables rouges le 10 octobre dernier lors du carton contre Saint-Marin (9-0), quelques poignées de secondes après être monté au jeu. Certes, il a montré à Roberto Martinez qu’il était toujours capable de faire mouche (même s’il est vrai que l’adversaire était tout sauf impressionnant). Mais Christian Benteke a tout de même de quoi sérieusement s’inquiéter à six mois et demi de l’annonce de la liste des 23 pour l’Euro 2020.

