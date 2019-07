Du rêve au cauchemar...

Un an après, le souvenir de ce but venu de nulle part reste encore très frais. La relance à la main de Thibaut Courtois, la remontée de Kevin De Bruyne, le déboulé de Thomas Meunier et ce centre que Romelu Lukaku a laissé filer pour Nacer Chadli. La Belgique vient de signer une remontada historique contre le Japon !

L’année que vient de vivre le héros de Rostov est aussi décousue que cette action.

(...)