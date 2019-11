Le match de samedi à Saint-Pétersbourg doit procurer de mauvais souvenirs à Mousa Dembélé. Si quelqu’un a raté sa demi-finale contre la France au stade de Saint-Pétersbourg, c’est bien lui. Tiens, où est passé Dembélé ? Cela fait 13 mois qu’il n’est plus sélectionné. Ou plutôt : qu’il n’est plus sélectionnable. Ce n’est pas officiel, mais Dembélé ne sera plus Diable rouge.

(...)