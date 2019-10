Dans la foulée de la victoire de Chelsea sur le terrain de l’Ajax Amsterdam, on se disait que Michy Batshuayi avait encore marqué des points dans l’esprit de Frank Lampard. "Je sais ce dont Michy est capable, il attendait sa chance et il la mérite totalement" , expliquait d’ailleurs le coach, fringant quadra à qui tout réussit en ce moment. Et de fait, malgré un statut d’éternel remplaçant, Batsman avait inscrit un but qui permettait aux Londoniens de conforter leur première place en tête du groupe H, grâce à ce succès acquis chez le demi-finaliste sortant de la Ligue des champions.

(...)