Il ne joue pas beaucoup (236 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison) mais cela ne l’empêche pas de garder le sourire.

Présent dans le sud de Londres, mercredi soir, pour dévoiler Uniforia, le ballon officiel de l’Euro 2020, lors d’une soirée organisée par son sponsor Adidas, Michy Batshuayi s’est bien amusé. Sourires, photos, selfies, blagues et interview, le Belge, très relax, a pris du bon temps. Et il adore le design de la nouvelle balle. "Il y a beaucoup de couleurs dessus, c’est top", sourit-il. "Ce ballon est spécial car l’Euro sera spécial, puisque le tournoi se jouera dans douze pays différents." Et dans l’un d’entre eux, il pourrait y avoir un… France - Belgique. "J’ai déjà commencé à chambrer mes équipiers français, dont Ngolo Kanté, à ce sujet. Je lui ai dit qu’on voulait prendre notre revanche. En tant que Belges, on a tous envie de retrouver la France, non ?"

