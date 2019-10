Petite revue des états de services diaboliques devant le but.

Ca y est ! En claquant ses 115 et 116e buts face à Salzbourg, Dries Mertens a dépassé Diego Maradona au classement des meilleurs buteurs du Napoli. Ne reste pour lui qu'à en glisser six de plus pour égaler le record absolu, toujours détenu par le Slovaque Marek Hamsik. Le calcul est vite fait, il faudra atteindre le total de 121 pions pour définitivement ceindre la couronne de roi des artificiers de Naples.

Mais si le Louvaniste vit un seconde carrière depuis son repositionnement dans l'axe, qu'en est-il des autres attaquants des Diables rouges ? Entre un Romelu Lukaku qui poursuit son parcours en Italie, un Michy Batshuayi qui continue de marquer malgré son statut de remplaçant et un Christian Benteke toujours dans le dur à Crystal Palace, on revient sur les statitisques offensives de nos plus fines lames.

(...)