La promenade continue. Quatrième succès en quatre matchs, sans encore avoir affronté Saint-Marin dans ce groupe. Avec les deux premières places qualificatives, les Diables peuvent déjà retarder leurs vacances pour l’été 2020. Ils auront un Euro à jouer.

On leur souhaite à tous de bien profiter des vacances après une très longue saison. Elles sont amplement méritées. Mardi soir, l’Écosse n’a pas réussi à faire trembler les numéros un mondiaux, pas plus que le Kazakhstan, la Russie et Chypre.

