La Russie, c’est la deuxième meilleure attaque des éliminatoires. Avec ses vingt-sept buts en huit rencontres, l’adversaire de nos Diables est une armada offensive. Dzyuba totalise à lui seul, avec neuf buts, un tiers des réalisations de sa sélection lors de la campagne qualificative pour l’Euro.

Une force de frappe ingérable pour la défense belge ? Au complet, certainement pas. Sauf que celle-ci a rarement été amputée de la sorte.

En partant du principe que le triangle défensif est partagé par Kompany, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld lorsqu’ils sont tous présents, la ligne arrière n’a plus été aussi tremblante depuis bien longtemps. "Des joueurs comme Jan Vertonghen et Vincent Kompany sont des cadres de cette équipe", a expliqué Dedryck Boyata. "À nous de prendre le relais et de les remplacer au mieux. Avec Toby Alderweireld ou Thomas Vermaelen, nous avons encore de l’expérience derrière."

(...)