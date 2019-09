Le contraste est saisissant. C’est le match des extrêmes entre la Belgique, n° 1 mondiale, et Saint-Marin, 211e et dernier au classement Fifa. Les Diables rouges contre la lanterne rouge. Même les inconnues îles Turques-et-Caïques, perdues dans la mer des Caraïbes, ont réussi à prendre plus de points.

(...)