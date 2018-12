L’entraîneur milanais encourage son milieu de terrain à faire des concessions.

"J’ai repris Nainggolan dans le groupe car nous manquions d’explosivité, il fait monter le niveau de l’équipe. " Cette phrase de Luciano Spalletti, l’entraîneur de l’Inter Milan, après la victoire 0-1 sur le terrain d’Empoli, a entériné la fin de la disgrâce du Ninja chez les Nerazzurri.

Radja Nainggolan est en effet entré à la 57e minute de jeu, samedi, sur la pelouse du Stadio Carlo Castellani. Moins d’une semaine après avoir été suspendu provisoirement "de toutes activités de compétition" par son club pour "raisons disciplinaires". Cette rentrée du Diable a été convaincante et a notamment permis à l’Inter de porter l’estocade à la 72e minute par le biais de Keita Baldé. La performance de Radja Nainggolan samedi est un premier pas effectué en vue d’un futur retour en grâce du Ninja au sein de l’effectif nerazzurro. Mais cette bonne rentrée s’avère, pour l’instant, insuffisante pour un joueur qui n’a pas fait ses preuves depuis son arrivée en Lombardie l’été dernier. Le Ninja a en effet été ennuyé par une série de petites blessures et serait, selon La Stampa, en proie à une possible addiction aux jeux d’argent et au casino. Tout cela avant que ses problèmes de ponctualité n’obligent l’Inter à sévir.

(...)