Soudain, son débit de paroles s’accélère. Se veut presque aussi rapide que Loïs Openda peut l’être sur le terrain. Pour ne pas perdre son auditoire, l’attaquant marque une pause qu’il ponctue d’un sourire. Sûr de son effet. "C’est vrai que c’est fou. Même moi quand ma mère m’a raconté cela, je me suis demandé si c’était réel."

Pourtant, tout est bien vrai. Même si vu sa trajectoire, l’histoire, son histoire interpelle.

Comment un jour un médecin a-t-il pu annoncer à celui qui n’était qu’un enfant que jamais il ne ferait carrière dans le sport et qu’il serait même incapable de courir un 100 mètres ? Le mystère reste entier. La vérité se situe quelque part entre l’erreur médicale et le miracle, même si ce fervent croyant privilégiera la deuxième option.

"Ma mère priait et prie toujours beaucoup", glisse-t-il en fouillant dans sa mémoire pour exhumer des souvenirs embrumés. "J’ai été hospitalisé un an à Liège. J’ai même eu le diplôme du garçon le plus courageux de l’hôpital. Je ne pleurais pas, j’étais tranquille. Quand je suis sorti, je prenais de la ventoline en masque tous les jours. J’ai fait un test récemment; j’ai encore un peu d’asthme. Du coup, je prends une petite dose avant le match pour courir encore plus vite", s’amuse celui qui a fait de la vitesse son arme principale.

(...)