On a retrouvé Logan Bailly, double champion d’Écosse mais au chômage depuis mai 2018.

Ils sont quelques-uns, les joueurs belges à avoir raflé des prix en Écosse. Thomas Buffel l’a fait avec les Rangers (1 titre, 1 Coupe, 2 Coupes de la Ligue), Joos Valgaeren avec le Celtic (3 titres, 3 Coupes, 3 Coupes de la Ligue), comme Dedryk Boyata (4 titres, 3 Coupes et 3 Coupes de la Ligue) et… Logan Bailly.

Buffel vient d’arrêter sa carrière, Valgaeren a disparu de la scène, Boyata (blessé en ce moment) a réalisé un joli transfert au Hertha Berlin. Et Bailly ? En juin, il a fait la Une des journaux écossais pour des raisons extrasportives (voir ci-dessous). Pour le reste, on n’entend plus parler de lui.

Logan Bailly, êtes-vous encore footballeur ?

(...)