Interview > Jo. L avec R.V.P et Hnb

Avec lui, tout va très vite. Sur le terrain comme en dehors. Yari Verschaeren voit un peu plus vite que les autres et répond aussi un peu plus vite aux questions. Le tout avec le sourire. Entretien à la vitesse grand V avec un joueur lui-même étonné par la rapidité de son ascension.

"Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que cela aille si vite. Je ne m’entraînais pas beaucoup avec les pros. En un match, tout a changé… C’était une surprise pour moi. C’était fou."

Sur le terrain, vous ne faites pas votre âge…

