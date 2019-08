Après avoir offert un scénario inattendu la saison passée (même si la fin sentait un peu le réchauffé), la Bunde sliga reprend ce vendredi. Et les Belges pourraient jouer un grand rôle lors de ce championnat où un Bayern en difficulté tentera de se jouer d’un Dortmund revanchard.

Thorgan Hazard

Parmi les nouveaux soldats du Borussia, on retrouve Hazard, embauché pour 25 millions d’euros en provenance de M‘Gladbach. Un Diable qui doit prendre encore plus d’épaisseur dans une compétition qu’il connaît depuis 2014. Et surtout se montrer plus régulier dans une équipe du top, un cercle au sein duquel son ex-club n’a pas réussi à se stabiliser. Fini de se battre pour l’Europe ! Désormais, c’est le titre et un gros parcours en Ligue des champions qu’il faudra aller chercher.

Ce transfert récompense un début de saison 2018-2019 canon (douze buts et sept passes décisives). Mais, si son année 2018 ne souffre aucune critique, son premier semestre 2019 s’est révélé discret.

(...)