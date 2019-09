Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. La prestation d’Eden Hazard pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs a parfaitement respecté cet adage. Car même si Zinedine Zidane n’a accordé qu’une demi-heure de jeu à sa recrue phare du dernier mercato estival, cela n’a pas empêché le Brainois de charmer son illustre entraîneur. "Je suis content pour lui, on voit que c’est un tueur quand il a le ballon. C’est quelqu’un d’agressif, qui va toujours dans la profondeur. Il va nous faire du bien. Il n’est pas prêt, il n’a fait que quatre entraînements avec l’équipe. Mais quand on va tous être bien physiquement, tous bien dans le rythme, on va faire mal", s’est réjoui le technicien français après la rencontre face à Levante.

(...)