358 jours depuis sa dernière célébration, 491 jours depuis son dernier match en combinant un but et un assist et 1 924 jours qu’il n’avait plus marqué face à Arsenal (à l’époque où il jouait à Aston Villa). Christian Benteke a non seulement réussi l’exploit de battre Arsenal sur son terrain (2-3), mais il a surtout mis officiellement fin à une année de galère.

(...)