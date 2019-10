Cela fait déjà quelques mois que le terme Belgian Spurs, pour évoquer les Belges de Tottenham, semble dépassé. Il risque de bientôt totalement disparaître.

Depuis le 25 avril 2016, date du dernier match commun de Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Mousa Dembelé et Nacer Chadli sous le maillot des Spurs, de l’eau a coulé sous les ponts de la Tamise. Chadli a été le premier à quitter le navire des Spurs l’été suivant pour transformer le quatuor en trio. Puis, en janvier dernier, Mousa Dembelé s’est envolé vers la Chine, après six saisons et demie et 249 matchs.

(...)