Ancien footballeur de bon niveau et sportif accompli, notamment en VTT, Pierre Castagne a vibré dans les tribunes du stade Roi Baudouin samedi. Son fils Timothy a été la bonne surprise en commençant puis en marquant face au Kazakhstan. Et il sera encore là ce mardi contre l’Écosse.

Comment avez-vous vécu cette soirée de samedi ?

"C’était un rêve de papa, à la veille de la fête des Pères en plus. Le voir en équipe nationale est déjà un sentiment fantastique et ce but, c’était la cerise."

Timothy a surpris beaucoup de monde.

"Je peux comprendre mais je dois dire que (...)