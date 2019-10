Oui, il n’a pas encore ouvert son compteur buts avec Dortmund. Oui, il joue un peu moins que la saison dernière. Oui, son début de saison est moins exceptionnel sur le plan statistique (il était déjà à six buts - dont trois en Coupe - et un assist à pareille époque l’an dernier). Mais non, Thorgan Hazard n’a rien perdu de sa superbe depuis son départ du Borussia Mönchengladbach. Au contraire.

Le Diable rouge a même déjà terminé son acclimatation à son nouveau club, ses nouveaux coéquipiers et surtout à son nouveau rôle. Certes, Lucien Favre positionne lui aussi Thorgan Hazard généralement sur l’aile gauche, comme à Mönchengladbach, mais ses attributions ont évolué.

(...)