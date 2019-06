Diables Rouges Le bulletin des Diablotins après l'Euro: De Wolf premier de classe, Bastien, Bornauw et Verschaeren parmi les meilleurs Jonathan Lange et Maxime Jacques

Sur les 23 joueurs présents en Italie, seuls trois n'ont pas disputé la moindre minute : le gardien Jens Teunckens et les défenseurs Jur Schryvers et Dries Wouters. Retour sur les performances des 20 autres éléments.





Satisfaisant Ortwin De Wolf : 2 matchs sur 3 (180 minutes sur 270). 5 buts encaissés. Note : 6,8/10



Propulsé titulaire dès le deuxième match, il a dégagé nettement plus d'assurance et de sérénité. Il encaisse cinq buts ? Ses nombreuses parades permettent de compenser. A tout pour s'imposer comme l'un des bons gardiens de Pro League.



