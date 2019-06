En Belgique, la cote de popularité d’Eden Hazard rendrait fou de jalousie n’importe quel politicien. En voix de préférence, il devance tous les autres Diables. Et même tous les autres sportifs du Royaume. Eden for President ! Plus encore depuis qu’il a rejoint la Maison Blanche. Pas celle où le boss est un type au teint orange mais l’endroit où 80 000 socios font la pluie et le beau temps chaque week-end.

(...)