À Torre del Grifo avec la sélection comme en club à Ostende, l’un n’est jamais loin de l’autre. Wout Faes et Jordi Vanlerberghe ont noué ces derniers mois une vraie complicité qui peut les amener à se chambrer.

"Par exemple, il ne va pas comprendre pourquoi je n’ai pas regardé Barça - Liverpool. Mais j’avais déjà vu la finale de Coupe de Malines où j’ai passé 14 ans et j’avais envie d’autre chose", sourit Jordi, le milieu.

Wout, le défenseur, acquiesce en levant les yeux au ciel. Puis en éclatant de rire : "C’est vrai que je regarde plus de matchs que lui."

Lors de notre rencontre, il n’a pas été question de Ligue des champions mais de sélection. Où les deux hommes ont un sacré passé dans deux générations différentes, celle des 1998 pour Faes, celle des 1996 pour Vanlerberghe. Mais aussi un bel avenir devant eux. Cet entretien croisé avec ces deux joueurs pleins de maturité et de recul sur eux-mêmes prouve à quel point le collectif qui s’est cimenté sera la clef du tournoi pour nos Diablotins, même si le médian, blessé, a dû finalement faire une croix sur cet Euro…

Est-ce que vous vous souvenez de votre première sélection ?

Wout Faes : "Contre l’Italie en U15 à Woluwe. J’avais affronté Patrick Cutrone qui sera à l’Euro."

Jordi Vanlerberghe : "Le Luxembourg ?"

Non. Une victoire sur la Géorgie 9-0 en U16 avec un triplé de Pereira, un doublé de Musonda et un but de Bakkali notamment.

(...)