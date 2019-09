Commençons par des excuses. On les adresse à Simone Benedettini, le gardien de Saint-Marin. Quand on a appris que l’habituel titulaire était blessé et que c’est son cousin, un chauffeur de bus, qui le remplacerait et jouerait ses premières minutes pour son pays, on a souri en ajoutant quelques buts à notre pronostic.

Grosse erreur : Benedettini est chauffeur de bus le jour et sauveur de but la nuit. Face à des Diables mous mais quand même largement supérieurs à la lanterne rouge du classement Fifa, le portier du FC San Marino a longtemps retardé l’inévitable échéance. Il aura fallu un penalty qu’il n’était pas loin de toucher en fin de première période.

(...)