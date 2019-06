Alexis De Sart est désormais de l’autre côté de la barrière.

Sélection espoirs rime forcément avec De Sart. Le cadet de la famille s’en amuse :

Vous en avez des souvenirs encore ?

“Oui. On a vu tous les matchs aux Pays-Bas. Après la qualification pour les demi-finales, on était allé à leur hôtel. Quand on le pouvait, durant les éliminatoires, on allait à l’entraînement. C’était encore à Kraainem. Avec Julien, on était au bord du terrain, on prenait un ballon et on jouait pendant l’entraînement. Ce sont des bons souvenirs. Maintenant qu’on est à leur place, on voit cela autrement et c’est tout aussi chouette dans un sens comme dans un autre.”

Cette génération forme le noyau dur des A. Est-ce qu’ils vous reconnaissent quand vous les croisez à Tubize ?